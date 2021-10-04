Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması! Artık belirlenen ücret tarifesini aşamayacaklar

BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haber leşme Genel Müdürlüğü'nün Turkcell ve Vodafone'a uyguladığı "Mobil Elektronik Haber leşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nde yeni dönem tavan fiyatları belirledi. Türk Telekom'un daha önce Danıştay'da açtığı davanın TT Mobil lehine sonuçlanması nedeniyle tavan ücret tarifleri Türk Telekom için uygulanamıyor.

ARAMALARIN DAKİKASI 87,53 KURUŞ OLACAK

BTK'nın mobil haber leşme hizmetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması ve tüketicilerin haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında uygulamaya soktuğu tavan ücret tarifesinde yeni dönem tavan fiyatlar belirlendi.

Aynı yıl Danıştay'a dava açan TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, "Mobil Elektronik Haber leşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nden muafiyetini sağlarken, tavan fiyat kararı Turkcell ve Vodafone'u ilgilendiriyor.

Buna göre mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87,53 kuruş, yurtdışını arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Sabah'ın haberine göre isim ve unvan değişikliğinin ücreti 11,33 lira, hat devir ücreti 16,58 lira, numara değişikliği ücreti ise 37,82 lira olarak en fazla ücretlendirilebilecek.

BİLİNMEYEN NUMARALARIN DAKİKASI 2 LİRA 46 KURUŞ

Açma kapama ücretinde ise tavan fiyat 38,58 lira olarak belirlenirken, yurtiçi kısa mesaj ücreti 62,91 kuruş, yurtdışı kısa mesaj ücreti ise 1 lira 54 kuruş olacak. Bilinmeyen numaralar servis ücretinin dakikası ise 2 lira 46 kuruş oldu.

Kurum ayrıca aldığı kararla mobil şebeke işletmecilerini yapacakları tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce kurum bildirmekle yükümlü kıldı.

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