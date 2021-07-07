Vitor Pereira antrenmanda futbolculara mikrofonla talimat verdi
Sezon öncesi çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de Vitor Pereira rüzgarı esiyor. Portekizli hocanın, futbolcularıyla iletişim kurmak için seçtiği yöntem herkesi şaşırttı. Pereira, antrenmanda yaka mikrofonu takarak ses sistemi yardımıyla oyuncularına direktif verdi.
Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İdmanın basına açık bölümünde pas ağırlıklı çalışmalar yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın oyuncularla iletişim kurma yöntemi dikkat çekti.
YAKA MİKROFONU TAKTI
Portekizli teknik adam, yaka mikrofonu takarak oyuncularına ses sistemi yardımıyla talimat ve uyarılarını iletti. Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.