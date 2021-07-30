Vitor Pereira, 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takımını Samandıra'da haşladı
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Vitor Pereira, 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takımını Samandıra'da haşladı

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Zwolle beraberliği sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, takımı etrafında toplayıp uyarılarda bulundu. Pereira, "Unutmayın ki ben buraya zaman harcamak için gelmedim. Kazanma alışkanlığına sahip olmak, takım olgusu adına çok önemlidir. İlk 60 dakika iyi bir görüntü verdik ama sonrası öyle değildi" diye konuştu.

Sarı-Lacivertliler'in seyircisi önünde Zwolle ile oynadığı hazırlık maçında öne geçmesine rağmen mücadeleyi berabere tamamlaması Vitor Pereira'yı sinirlendirdi. Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre; Portekizli hoca Samandıra'da futbolcularını toplayıp uyarılarda bulundu.

Vitor Pereira, 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takımını Samandıra'da haşladı

"BİREYSEL OYUNDAN KAÇININ"

Pereira, oyuncularına yönelik şu sözleri kullandı: Yepyeni bir sistemle oynuyoruz. Elbette oynadıkça sistemimiz oturacak, hata oranı en aza inecek, bunun için pratiğe ihtiyacımız var. İlk 60 dakika iyi bir görüntü verdik. Son 30 dakika genç bir kadro sahadaydı ama bu bir hazırlık maçı da olsa kazanma alışkanlığına sahip olmak, takım olgusu adına çok önemli bir şeydir. Sahada bireysellikten kaçınmanızı istiyorum. Unutmayın ki ben buraya kazanmak için geldim, zaman harcamak için değil.

Vitor Pereira, 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takımını Samandıra'da haşladı
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Vitor Pereira, 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takımını Samandıra'da haşladı - Haberler Spor
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