Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek
Lider Beşiktaş'ın hafta sonu oynayacağı kritik Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar dev derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı. Töre, dev derbide takımdaki yerini alacak
Süper Lig'de 8 Mayıs Cumartesi oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçına çıkacak Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Aboubakar depremi yaşanıyor.
ABOUBAKAR VE GÖKHAN'DA SON DURUM
Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen düzelen düzelen Gökhan Töre ise takımla antrenmanlara başladı. Töre, Galatasaray maçında takımdaki yerini alabilecek.