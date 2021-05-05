Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek

Haberler.com - Haberler | Spor

Lider Beşiktaş'ın hafta sonu oynayacağı kritik Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar dev derbide forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan bir diğer isim Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı. Töre, dev derbide takımdaki yerini alacak

Süper Lig'de 8 Mayıs Cumartesi oynanacak dev derbi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yolunda sezonun en kritik maçına çıkacak Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi Aboubakar depremi yaşanıyor.

ABOUBAKAR VE GÖKHAN'DA SON DURUM

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlıların golcü futbolcusu Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen düzelen düzelen Gökhan Töre ise takımla antrenmanlara başladı. Töre, Galatasaray maçında takımdaki yerini alabilecek.

Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Galatasaray'a neredeyse hiç şans tanınmadı
Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, 'Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım' dedi
Derbi öncesi kamera karşısına geçen Larin, "Benim idolüm Drogba, her yerden gol atarım" dedi
Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 19:47:36. #1.16#

title