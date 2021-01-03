Vincent Aboubakar, annesini son yolculuğuna uğurladı

Beşiktaş'ta forma giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde vefat eden annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı son yolculuğuna uğurladı. Aboubakar'ın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

BANYODA DÜŞTÜĞÜ İÇİN HAYATINI KAYBETTİ

Kamerun basını, Afrikalı forvetin annesinin banyoda düştüğü, acilen hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini iddia etmişti. Hastaneden ise Aboubakar'ın annesinin ölüm nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.