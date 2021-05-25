Villareal Taraftarı, Takımlarını Avrupa Ligi Finaline Meşalelerle Uğurladı

Villarreal taraftarları, takımlarına 2020/21 Avrupa Ligi Finali öncesi moral verdi. Polonya'ya gitmeden önce son antrenmanını tamamlayan Villareal'in kulüp efsaneleri Santi Cazorla ve Bruno Soriano da takıma tam destek için ordaydı.