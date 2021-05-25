Villareal Taraftarı, Takımlarını Avrupa Ligi Finaline Meşalelerle Uğurladı
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Villareal Taraftarı, Takımlarını Avrupa Ligi Finaline Meşalelerle Uğurladı

Dugout - Haberler | Spor

Villarreal taraftarları, takımlarına 2020/21 Avrupa Ligi Finali öncesi moral verdi. Polonya'ya gitmeden önce son antrenmanını tamamlayan Villareal'in kulüp efsaneleri Santi Cazorla ve Bruno Soriano da takıma tam destek için ordaydı.

Villarreal taraftarları, takımlarına 2020/21 Avrupa Ligi Finali öncesi moral verdi. Polonya'ya gitmeden önce son antrenmanını tamamlayan Villareal'in kulüp efsaneleri Santi Cazorla ve Bruno Soriano da takıma tam destek için ordaydı.

Villareal Taraftarı, Takımlarını Avrupa Ligi Finaline Meşalelerle Uğurladı

Kaynak: Dugout

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