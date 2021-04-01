(VİDEO-GRAFİK) "Cep"ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti

"Cep"ten internet kullanımının 4,5G ile arttığının gösterildiği video-grafik Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisinin 1 Nisan 2016'da kullanılmaya başlanmasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış olduğu belirlendi.