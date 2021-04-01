(VİDEO-GRAFİK) "Cep"ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(VİDEO-GRAFİK) "Cep"ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti

Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca - Haberler | Ekonomi

"Cep"ten internet kullanımının 4,5G ile arttığının gösterildiği video-grafik Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisinin 1 Nisan 2016'da kullanılmaya başlanmasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış olduğu belirlendi.

"Cep"ten internet kullanımının 4,5G ile arttığının gösterildiği video-grafik Mobil haberleşme hızını 3G'ye göre 10 kat artıran 4,5G teknolojisinin 1 Nisan 2016'da kullanılmaya başlanmasıyla hem ses hem de internet trafiğinde büyük artış olduğu belirlendi.

(VİDEO-GRAFİK) 'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti
(VİDEO-GRAFİK) 'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti
(VİDEO-GRAFİK) 'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti
(VİDEO-GRAFİK) 'Cep'ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhan Kanca

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ömer Çelik Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Bahar Candan Burcu Biricik Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: (VİDEO-GRAFİK) "Cep"ten internet kullanımı 4,5G ile 8 kat artarak 1 milyon 824 bin terabaytı geçti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 19:10:50. #1.15#
title