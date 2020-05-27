Victoria Beckham, banka tatilini David Beckham'ın fotoğrafını paylaşarak kutladı Victoria Beckham, Britanya'ya özgü banka tatilini, Instagramdan yaptığı David Beckham paylaşımıyla kutladı. Beckham, paylaşımında "Mutlu banka tatilleri, öpüyorum" ifadesini kullandı.

Victoria Beckham, Britanya'ya özgü banka tatilini, Instagram hesabından yaptığı David Beckham paylaşımıyla kutladı. Beckham, paylaşımında "Happy Bank Holiday! Kisses" (Mutlu banka tatilleri, öpüyorum) ifadesini kullandı.

BANKA TATİLİ NEDİR?

Bank Holiday (Banka Tatili) resmi tatilin bir diğer adıdır. Eğer Britanya'ya özgü konuşmamız gerekirse yılda 8 kere gerçekleşen ve resmi kurumların kapalı olduğu ve genellikle şirketlerde de tatil yapılan gündür. Bu tatiller içlerinde Good Friday (Güzel Cuma), Early May (Türki Cumhuriyetlerdeki Nevruz'un denk bir tatil), Yeni yıl tatili ve Christmas (Hz. İsa'nın doğumu) gibi tatillerin de bulunduğu 8 tatili içermektedir.