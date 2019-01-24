Fenerbahçe'nin Anlaştığı Victor Moses İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Chelseali Victor Moses, gece saatlerinde İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.
Koç Holding'e ait özel uçakla Londra'dan hareket eden Victor Moses gece 02: 40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Nijeryalı futbolcu ve beraberindekiler Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından ayrıldılar.
1,5 YIL OYNAYACAK
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu, anlaşmanın tamamlanması halinde 1.5 yıllığına kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (63)
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FENEVDE DİĞER BİR YENİ TRANSFER MALDONADOCevap Yaz Yayından Kaldır
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GOOGLE ŞİKEYİ TÜRKİYEYE İLK GETİREN YAZIN ÇIKAN TAKIM GALATASARAYDIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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Maalesef acı tespit. . . Aziz Başkan''a çok ayıp etmişiz. Bu iş onun işi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bunun oynadıgı kanatta şenerle , dirar var elinde oyuncu olan mevkiye elindekileri satmadan oyuncu almakdogru degıl , moses iyi bir oyuncu ama boşa transfer , bu fenerden bi bok olmaz, sezon sonu yine azız yıldırıma yalvarırlar adam yıne fener sevdası yuzunden batık takımı adam etmeye calısır. sabki bunlar menajerlık oyunu oynuyor , önüne geleni trnsfer ediyorlar , ulan takım ruhu diye birsey var, her memleketten adam getırdınız, bunlar birbiriyle nasıl anlaşacakta takım ruhu olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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fenere moses degil messi gelse boşturCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır