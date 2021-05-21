Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı

Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Vestel, Posco International Corporation'ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretimi ve satışı için 10 yıllık lisans anlaşması imzaladı.

Vestel, Posco International Corporation'ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretimi ve satışı için 10 yıllık lisans anlaşması imzaladı.

Vestel'in açıklamasına göre, şirket, ihracata yönelik stratejik yeni bir iş birliğine imza attı.

Vestel, daha önce Posco International Corporation'ın sahibi olduğu Daewoo markası ile beyaz eşya ve TV üretimi ve satışı için 10 yıllık bir lisans anlaşması imzaladı.

Bu ürünlerin Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetleri de kapsayan 50'ye yakın ülkeye ihraç edecek Vestel, hem Avrupa'da hem de Asya pazarlarındaki güçlü konumunu daha da yukarıya taşıyacak.

Açıklamada iş birliğine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, uluslararası markalarla yaptıkları iş birlikleriyle hem başarı çıtalarını istikrarlı bir şekilde yükselttiklerini hem de Türkiye'nin adını dünya pazarlarında duyurduklarını bildirdi.

Vestel'in üretim ve ihracattaki gücünü destekleyen stratejik pazarlara yönelik iş birlikleri sayesinde rekabetteki avantajlarını artırmaya odaklandıklarını kaydeden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Faaliyet gösterdiğimiz sektörlere yön veren teknoloji üretimimiz, ürün ve hizmetlerimizle dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, ülkemizin adını gururla 157 ülkeye taşıyoruz. Elektrik-elektronik sektörünün 23 yıldır ihracat şampiyonu olarak, dış pazarlardaki gücümüzü ve rekabet avantajımızı artıracak tüm fırsatları yakından takip ediyoruz. Son olarak, Daewoo ile stratejik bir marka lisans anlaşması imzaladık. Bu anlaşmayla ihracat pazarlarındaki gücümüze güç katacağız. Avrupa başta olmak üzere Rusya ve Türki Cumhuriyetlerdeki pazar payımızı artıracağız. Bu ve benzer adımlarımızla hedef pazarlarımıza daha da yaklaşıyor, ülke ekonomimize sunduğumuz katkının kapsamını genişletiyoruz."

Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
15 Mayıs sonrası herkes merak içindeydi! WhatsApp'ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi Türkiye'de uygulanmayacak
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar Akıncı S-1 testleri başarıyla geçti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Beren Saat Hülya Avşar Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Gökhan Töre Abdullah Avcı Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vestel, Güney Koreli Daewoo ile lisans anlaşması imzaladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 11:43:30. #1.16#

title