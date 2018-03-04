Veripark Müşterisi Aksigorta, Deneyimlerini Aktardı

AK Sigorta Bilgi Teknolojileri ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, AKSigorta'nın Veripark müşterisi olması ile ilgili deneyimlerini Wise TV'ye aktardı.

Demirel, şunları dile getirdi: "Veripark'la biz uzun zamandır çalışıyoruz. Oldukça profesyoneller. Sigorta sektörü, takdir edersiniz, çok kritik bir sektör, bir de çok ciddi ve resmi bir sektör. Ona göre de çalışacağımız ortaklarda mecburen bir profesyonellik aramalıyız. Veripark bize bunu çok güzel bir şekilde sağladı. Ayrıca bizim bir uzantımız gibi çalışabiliyorlar, yani üçüncü parti şirket olmaktan çok, kendi bünyemizde bir şirket rahatlığında çalışabiliyoruz.".