Vergi kaybına yol açan işletmelere uygulanacak cezalar değiştiriliyor
Gümrük Kanunu'nda, idari para cezalarının miktarının güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresi gibi önemli düzenlemeleri içeren 20 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
24.09.2019 08:40
Gümrük Kanunu'nda, idari para cezalarının miktarının güncellenmesi, gümrük cezalarına yönelik yapılacak uzlaşma başvuru süresi gibi önemli düzenlemeleri içeren 20 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Kaynak: Dunya.com