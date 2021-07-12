VEGA coin nedir? Güncel Vega Protocol (VEGA) coin yorum ve grafiği
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VEGA coin nedir? Güncel Vega Protocol (VEGA) coin yorum ve grafiği

VEGA coin nedir? Güncel Vega Protocol (VEGA) coin yorum ve grafiği
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Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan Vega Protocol, merkezi olmayan bir ortamda türevlerin yüksek performanslı ticaretini sağlayan bir dizi yeni teknoloji yeniliği uygular. Atomik marj hesaplamaları, tüccarların piyasaların güvenliğinden ödün vermeden sermaye verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. VEGA coin nedir? Güncel Vega Protocol (VEGA) coin yorum ve grafiği

Vega Protocol bugünkü fiyatı ₺266,91 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺8.512.061 TRY. Vega Protocol son 24 saatte düşüş gösterdi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2705, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 64.999.723 VEGA coin.

VEGA PROTOCOL (VEGA) NEDİR?

Vega Protocol, Web3 için türev ölçeklendirme katmanını sağlar. Merkezi bir borsa kullanmakla karşılaştırılabilir deneyime sahip merkezi olmayan bir ağda türevlerin ticaretini mümkün kılan, özel olarak oluşturulmuş bir hisse kanıtı blok zinciridir.

VEGA, ağ yönetimi ve stake tokenidir. İçin kullanılır:

Ağda yeni pazarların yaratılmasına ilişkin oylama

VEGA belirteçlerini paylaştırma yoluyla ağda doğrulayıcı düğümleri çalıştırma

Stake ve delegasyon yoluyla tüccarlardan ücret kazanma

Piyasaların güvenli ve adil olmasını sağlayan önemli ağ parametrelerini yönetmek

TEKNOLOJİDE ÖNE ÇIKANLAR

Vega Protocol, merkezi olmayan bir ortamda türevlerin yüksek performanslı ticaretini sağlayan bir dizi yeni teknoloji yeniliği uygular.

Atomik marj hesaplamaları, tüccarların piyasaların güvenliğinden ödün vermeden sermaye verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar.

Takma ad ticaret kimlikleri, ağın kısıtlama olmaksızın dünyadaki herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlar

Yeni pazarlar yaratma gücü, izinsiz pazar oluşturma ve yönetişim protokolü aracılığıyla ağ kullanıcılarının eline geçer.

Güçlü likidite teşvikleri, piyasaların hem tüccarlar hem de likidite sağlayıcılar için her zaman çekici olmasını sağlar

DOLAŞIMDA KAÇ VEGA TOKENİ VAR?

VEGA'nın 64.999.723 jetonluk sabit bir arzı vardır ve tahmini dolaşımdaki arz aşağıdaki gibidir:

2 milyon jetonun ilk dolaşımdaki arzı

Altı ay sonra, yaklaşık 7,5 milyon jeton

Bir yıl sonra, yaklaşık 19 milyon jeton olacak

İki yıl içinde yaklaşık 60 milyon jeton olacak

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