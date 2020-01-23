: Vedat Milor ve Vedat Muriqi'in diyaloğu, sosyal medyayı salladı

23.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:52

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile ünlü gurme ve akademisyen Vedat Milor'un Twitter'da yaşadığı ilginç diyalog sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Milor, oldukça aktif olarak kullandığı ve adeta bir fenomene dönüşen kişisel Twitter hesabından "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram'da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar" paylaşımında bulundu.

"DAMAK TADIMIZ GELİŞİYOR SAYENİZDE"

Bu ilginç paylaşım kullanıcılar tarafından yüzlerce kez yeniden paylaşılıp, beğenilirken Vedat Muriqi "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde" yanıtını verdi ve sosyal medyada bu diyalog adeta gündem oldu.

Daha sonra başarılı golcü Muriqi'in yanıtına Milor, "Sevindim. Afiyet olsun" cevabını verdi.

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