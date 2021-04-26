Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı
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Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından şirketin 'baron' lakaplı CEO'su İlker B. ile 'hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. gözaltına alındı. İfadesinde aylık geliri 1 milyon 500 bin olduğu öğrenilen İlker B.'nin dansöz oynattığı görüntüleri ortaya çıktı. Mağdurlardan birinin Twitter üzerinden paylaştığı görüntülerde şüphelinin neşeli tavırları dikkat çekti.

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu 'Vebitcoin.com.', içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Olayın ardından Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker B., 22 Nisan gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak villasına 2 kişinin duvardan atlayarak girmek istediği ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma ekipleri, adrese sevk edildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki ifadelerinde, "Vebitcoin'e para yatırdık. Yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine İlker B. ile konuşmaya geldik. Kendisine zarar vermedik" dedi. Konut dokunulmazlığını ihlal suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

'HANIMAĞA' LAKAPLI EŞİYLE GÖZALTINA ALINDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., polis tarafından gözaltına alındı. İlker B., ile birlikte çete içinde 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı

"PANİK YOK" DEDİLER

Gözaltına alınan İlker B.'nin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor. Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

"BİR ANDA HERKES PARASINI İSTEYİNCE FAALİYETİ DURDURDUK"

23 Nisan'da gözaltına alınan İlker B.'nin Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam eden sorgusunda, "Ben birçok kişinin parasını ödedim. Thodex olayının ardından bizden kripto para alanlar paralarını istemeye başladı. Bir anda herkes saldırınca bizde faaliyetlerimizi durdurduk açıklaması yaptık" dediği öğrenildi.

AYLIK GELİRİ 1 MİLYON 500 BİN LİRA

İfadesinde aylık geliri 1 milyon 500 bin lira olan 'Baron' lakaplı CEO' İlker B.'nin dansöz oynatırken görüntüleri ortaya çıktı. Mağdurlardan Emre Ural'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde şüphelinin, oynattığı dansöze para takarken neşe tavırları dikkat çekti.

Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı

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Vebitcoin'in 'baron' lakaplı CEO'sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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