Ve mutlu son! Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ve mutlu son! Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta

Haberler.com - Haberler | Spor

Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal transferini bitirdi. İngiliz ekibi Leicester City'yle 29 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için el sıkışıldı. Kara Kartal'ın 3 milyon euro civarında bir ödeme yapacağı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City'yle anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer için 3 milyon euro civarında bir ödemeye yapacağı konuşuluyor.

Ve mutlu son! Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta

MAAŞ 2.5 MİLYON EURO

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon euro kazanacağı belirtildi. Mukavele üç yıllık. 1 milyon euro seviyelerinde de başarı bonusu var.

Ve mutlu son! Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta

ŞAMPİYONLUK MİMARI

Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş'ta ligde 31 maçta 8 gol ve 17 asistlik katkı verdi. Kazanılan çifte kupada büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'la da bir görüşmesi oldu ancak mutlu sona Beşiktaş ulaştı.

Ve mutlu son! Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta
Eşi benzeri görülmemiş teklif! F.Bahçe, daha yeni kadrosuna kattığı Caulker'ı bedavaya Beşiktaş'a önerdi
Eşi benzeri görülmemiş teklif! F.Bahçe, daha yeni kadrosuna kattığı Caulker'ı bedavaya Beşiktaş'a önerdi
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta! Siyah-beyazlılar, Leicester City'le her konuda anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tuğba Özay Demet Akalın Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Merve Çoban Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ve mutlu son! Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 13:34:00. #1.15#

title