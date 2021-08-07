Ve mutlu son! Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta

Siyah-Beyazlılar, Rachid Ghezzal transferini bitirdi. İngiliz ekibi Leicester City'yle 29 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisi için el sıkışıldı. Kara Kartal'ın 3 milyon euro civarında bir ödeme yapacağı belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın bonservisi için Leicester City'yle anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer için 3 milyon euro civarında bir ödemeye yapacağı konuşuluyor.

MAAŞ 2.5 MİLYON EURO

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş'tan senelik 2.5 milyon euro kazanacağı belirtildi. Mukavele üç yıllık. 1 milyon euro seviyelerinde de başarı bonusu var.

ŞAMPİYONLUK MİMARI

Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş'ta ligde 31 maçta 8 gol ve 17 asistlik katkı verdi. Kazanılan çifte kupada büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'la da bir görüşmesi oldu ancak mutlu sona Beşiktaş ulaştı.