VALİ YERLİKAYA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TÜRKİYE TURUNA ÇIKAN MÜEZZİNİ UĞURLADI
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VALİ YERLİKAYA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TÜRKİYE TURUNA ÇIKAN MÜEZZİNİ UĞURLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehitler için 2023 kilometre yol kat ederek motosiklet üzerinde Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek müezzin-kayyım Abdullah Özkan'ı yolcu etti.

VALİ YERLİKAYA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TÜRKİYE TURUNA ÇIKAN MÜEZZİNİ UĞURLADI
05.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:38

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şehitler için 2023 kilometre yol kat ederek motosiklet üzerinde Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek müezzin-kayyım Abdullah Özkan'ı yolcu etti.

Vali Yerlikaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından her yıl motosiklet üzerinde belirli bir rotayı takip ederek Kur'an-ı Kerim'i hatmeden müezzin-kayyım Abdullah Özkan ile bir araya geldi. İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın da bulunduğu görüşmede Vali Yerlikaya, Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii müezzin-kayyımı Abdullah Özkan ile bir süre motosiklet tutkusu üzerine sohbet etti ve bu sene kat edeceği rota hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası Vali Yerlikaya, 2023 kilometrelik bir rotayı takip ederek şehitler için motosiklet sürerken Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek olan Abdullah Özkan'ı yolcu etti. Vali Ali Yerlikaya, Özkan'ı uğurlarken, "Gittiğin şehirlerde uğradığın dostlarımıza selamlarımızı söyle. Allah kaza bela vermesin. Tekerin düz olsun. Bizi de duada unutma" ifadelerini kullandı. İstanbul Valiliğinden hareket eden Özkan, bu sene ilk olarak Trabzon'da şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret edecek ve şehitler rotasına buradan başlayacak.15 Temmuz'un ve şehitlerin unutulmaması adına İstanbul İl Müftülüğünün desteği ile bu turu gerçekleştireceğini belirten Özkan, "Dualarınızla sağ salim gidip gelmeyi, maksadımıza ulaşabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. İlginizden dolayı da çok teşekkür ederim" dedi.2023 kilometrelik rotayı hatim okuyarak tamamladıktan sonra İstanbul'a döndüğünde müsait bir zamanda Vali Ali Yerlikaya ile birlikte motosiklet kullanma arzusunu dile getiren Özkan'a Yerlikaya, "İnşallah sağlıcakla dön, birlikte bir gün motosiklet kullanarak yolculuk yapalım" karşılığını verdi. Vali Yerlikaya'nın yolcu ettiği Özkan, 12 gün sürecek yolculuğunda 2023 kilometre boyunca motor üzerinde Kur'an-ı Kerim'i okuyarak kask kamerası ve mikrofonu ile kaydedecek. Tur sonunda Kur'an-ı Kerim'i hatmedecek Özkan, yolculuğunda 15 Temmuz şehitlerinin ve 24 şehit aliminin kabirlerini ziyaret ederek videolar hazırlayacak.Özkan, ziyaret öncesinde hafızlığı ile motosiklet sevdasını birleştirerek 15 Temmuz şehitlerine ithafen bir Türkiye turu düzenlemeye karar verdiğini anlatarak, "15 Temmuz destanının yazılmasından sonra her yıl 15 Temmuz'un haftasında motosikletle bir Türkiye turu düzenleyip hatim okumaya karar verdim. Bu sene üçüncüsünü gerçekleştireceğim motosiklet turunda inşallah başlangıç noktası Trabzon'da şehidimiz Eren Bülbül'ün kabri olacak. Bitiş noktası da Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in kabri olacak" dedi.Özkan, "Aynı zamanda hatmi şerifi okuyacağım Artvin'den Hatay'a kadar 2023 kilometre üzerinde bir rotada Türkiye kara sınırı hattı boyunca ülkemize, memleketimize sınır ötesinden gelebilecek tehditlere karşı manevi bir kalkan olması niyetiyle okumuş olacağım. Kur'an-ı Kerim'i okurken bir yandan da kalbimizdeki dualar operasyonlarına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımız için olacak. Ahirinde de Hatay sınır kapısında 29. cüzü okuduktan sonra son cüzü Ömer Halisdemir'in kabrinin başında okuyacağız ve orada hatim duasını yapıp turumuzu tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.15 Temmuz destanının ve bu destanın başkahramanları olan aziz şehitlerin unutulmaması amacıyla bu turu düzenlediğini belirten Özkan, "Bu tur üzerinde zaten 24 kabir ziyaretinde bulunacağız. Hem 15 Temmuz şehitlerimizi ve geçmişte şehit olan alimlerimizi, sahabe kabirlerimizi ve makamlarını ziyaret edip onları tanıtmak üzere kısa videolar çekeceğiz ve bunu izleyicilerimizle paylaşacağız" dedi.

Vali Yerlikaya'nın desteklerinden dolayı teşekkür eden Özkan, "Sayın Valimiz de motosiklet sevdalısı birisi olduğu için özellikle onun destek olması bizim için çok çok ayrı bir duygu, ayrı bir sevinç. Kendisine desteklerinden dolayı da bu ilgisinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Manşet

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