Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarına teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarına teşekkür

Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarına teşekkür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığını açıkladığı Valentin Rosier, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığını açıkladığı Valentin Rosier, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Valentin Rosier, siyah-beyazlı ekip ile yeniden anlaşmaya varmıştı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Fransız sağ beki, havalimanında yüzlerce Beşiktaş taraftarı karşılamıştı. Gün içinde resmi sözleşmeye imza atan Rosier, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür etti.

Havalimanındaki karşılama için Beşiktaş taraftarlarına teşekkür eden Rosier, "Havalimanındaki sıcak karşılamanız ve tüm mesajlarınız için teşekkür ederim. Sizinle olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım geçen sezonki gibi harika bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor
Son Dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta! Yeni sözleşmeye resmen imza attı
Son Dakika: Valentin Rosier, Beşiktaş'ta! Yeni sözleşmeye resmen imza attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Yıldız Tilbe Diana Spencer
Spor Ali Koç Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Valentin Rosier'den Beşiktaş taraftarına teşekkür - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:35:46. #1.16#

title