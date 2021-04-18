Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı
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Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı

Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Karşılaşmanın 60. dakikasında Enner Valencia ile sürtüşme yaşayan Mahmut Tekdemir, Fenerbahçeli futbolcuyu yere itti. Cüneyt Çakır bunun ardından Başakşehirli futbolcuya direkt kırmızı kart çıkardı. Mahmut Tekdemir oyundan ihraç edilirken arkadaşları tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Mahmut Tekdemir öfkesine yenik düştü. Mücadelenin 60. dakikasında Valencia ile bir pozisyonda sürtüşme yaşayan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli rakibini iterek yere düşürdü. Bunun ardından Cüneyt Çakır hızla Mahmut'un yanına geldi ve kırmızı gösterdi. Valencia da sarı kartla cezalandırıldı.

TAM 10 YIL OLMUŞTU

Mahmut Tekdemir, Süper Lig'de tam 10 yıl sonra Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü. Tekdemir, en son 2010 yılında Antalyaspor maçında kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Deneyimli futbolcu bu karta büyük tepki gösterdi.

Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
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