Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı

Karşılaşmanın 60. dakikasında Enner Valencia ile sürtüşme yaşayan Mahmut Tekdemir, Fenerbahçeli futbolcuyu yere itti. Cüneyt Çakır bunun ardından Başakşehirli futbolcuya direkt kırmızı kart çıkardı. Mahmut Tekdemir oyundan ihraç edilirken arkadaşları tarafından güçlükle yatıştırıldı.