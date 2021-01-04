Valencia- Cadiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?
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Valencia- Cadiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

04.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:45
Valencia- Cadiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

İspanya'nın takımların olan Valencia ile Cadiz maçı hangi kanalda olacak? sorusu futbol severlerin oldukça merak ettiği bir konudur. 4 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat kaçta olacak?

Birden fazla dijital platformlarda ve bazıtelevizyon spor kanallarında yayınlanacak karşılaşma bugün 4 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği Valencia- Cadiz arasndaki İspanya La Liga Maçı Valencia'da Mestella Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki Valencia- Cadiz maçı hangi kanalda olacak? Saat kaçta olacak? İşte tüm detaylar...

VALENCİA- CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?

Valencia- Cadiz arasında gerçekleşecek olan İspanya La Liga maçı, smart Spor HD, spor Smart kanallarında yayınlanacak. Ayrıca, Valencia- Cadiz maçı Spor Smart, D-Smart 77, Smart Spor HD Web numaralı frekanslar üzerindenizlenme imkanı sunmaktadır.

SAAT KAÇTA OLACAK?

Valencia- Cadiz, La Liga maçı, 4 Ocak Pazartesi Türkiye saatiyle 23.00 'da canlı yayınlanacaktır.

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