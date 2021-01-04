Valencia- Cadiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?
İspanya'nın takımların olan Valencia ile Cadiz maçı hangi kanalda olacak? sorusu futbol severlerin oldukça merak ettiği bir konudur. 4 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat kaçta olacak?
Birden fazla dijital platformlarda ve bazıtelevizyon spor kanallarında yayınlanacak karşılaşma bugün 4 Ocak Pazartesi günü oynanacak. Tüm dünyanın heyecanla beklediği Valencia- Cadiz arasndaki İspanya La Liga Maçı Valencia'da Mestella Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki Valencia- Cadiz maçı hangi kanalda olacak? Saat kaçta olacak? İşte tüm detaylar...
VALENCİA- CADİZ MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK?
Valencia- Cadiz arasında gerçekleşecek olan İspanya La Liga maçı, smart Spor HD, spor Smart kanallarında yayınlanacak. Ayrıca, Valencia- Cadiz maçı Spor Smart, D-Smart 77, Smart Spor HD Web numaralı frekanslar üzerindenizlenme imkanı sunmaktadır.
SAAT KAÇTA OLACAK?
Valencia- Cadiz, La Liga maçı, 4 Ocak Pazartesi Türkiye saatiyle 23.00 'da canlı yayınlanacaktır.