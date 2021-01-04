Valencia- Cadiz maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

İspanya'nın takımların olan Valencia ile Cadiz maçı hangi kanalda olacak? sorusu futbol severlerin oldukça merak ettiği bir konudur. 4 Ocak Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat kaçta olacak?