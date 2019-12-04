: VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi

04.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:19

VakıfBank'ın ana hissedarlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği, sermayenin yarısından fazlasını oluşturan A ve B grubu hisselerin Hazine'ye devredilmesine karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; VakıfBank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

SERMAYENİN 1,46 MİLYARLIK KISMINI OLUŞTURUYOR

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

Bankanın A ve B Grubu hisselerinin varlık fonuna geçmesinin ardından yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşacak:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: yüzde 58,50

Halka açık (Borsa İstanbul üzerinden): yüzde 25,22

VakıfBank Yardımlaşma Sandığı: yüzde 16,12

Diğer: yüzde 0,16

Kaynak: İHA

Haber Videosu