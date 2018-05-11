Vakıfbank da Konut Kredisi Faizini Düşürdü

Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank'ın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,98 çekmesinin ardından bir indirim de Vakıfbank'tan geldi. VakıfBank, 500 bin TL'ye kadar olan konut kredilerinde 10 yıla kadar olan vadelerde aylık faiz oranını yüzde 0,98'e düşürdü.

14 MAYIS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bankanın açıklamasına göre, VakıfBank, 14 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere konut kredisinde faiz oranlarını indiriyor.

Banka, 500 bin TL ve 120 ay vadeye kadar konut kredisi faiz oranlarını aylık yüzde 0,98'e düşürdü.