Usta gazetecinin oğluyla Fatih Terim'in kızı birbirine girdi: Konuşmak için konuşma

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından usta gazeteci Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka'yla, Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin sosyal medyada birbirine girdi.

"ALLAH AŞKINA SEN YAPMA"

Hazar Büyüka'nın, "15 maç 23 puan hakemle falan açıklanamaz. Çok kaçıyoruz ve kötü oynuyoruz" paylaşımı karşısında kayıtsız kalamayan Merve Terim, Büyüka'ya "Ya Hazarcım konuşmak için konuşmasan mı acaba? Allah aşkına sen yapma. Bu maçtan bunu mu çıkardık yani? Bu mu konuşulması gereken?" cevabını verdi. Merve Terim Çetin'in paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce beğeni geldi.

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