Usta-çırak büyüledi! Mesut Özil ve genç Arda Güler'den idmanda pas resitali

Mesut Özil ve Arda Güler'in uyumu gün geçtikçe artıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut da Arda ile birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyor. Arda, ağabeylerinin gözbebeği oldu. Mesut Özil, oyun stili kendine benzeyen Arda'nın gelişimiyle yakından ilgileniyor.

PASLAŞMAYI BIRAKAMADILAR

Mesut ve Arda, antrenman boyu birlikte hareket ettiler. Ağabey kardeş ilişkisinden çok bu ikili dost olma yolunda.

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