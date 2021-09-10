Usta-çırak büyüledi! Mesut Özil ve genç Arda Güler'den idmanda pas resitali - Haberler Spor
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Usta-çırak büyüledi! Mesut Özil ve genç Arda Güler'den idmanda pas resitali

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Usta-çırak büyüledi! Mesut Özil ve genç Arda Güler'den idmanda pas resitali

Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanına Mesut Özil ve 16 yaşındaki Arda Güler'in uyumu damga vurdu. İki yetenekli futbolcu çalışmanın bitmesine rağmen topu bırakamadı. Topu düşürmeden birbirine al-ver yapan ikili, takım arkadaşlarını da mest etti. Mesut ve Arda'nın fotoğrafları da bugün kulübün ana gönderisi oldu.

Mesut Özil ve Arda Güler'in uyumu gün geçtikçe artıyor. Dünyaca ünlü yıldız Mesut da Arda ile birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyor. Arda, ağabeylerinin gözbebeği oldu. Mesut Özil, oyun stili kendine benzeyen Arda'nın gelişimiyle yakından ilgileniyor.

Usta-çırak büyüledi! Mesut Özil ve genç Arda Güler'den idmanda pas resitali

PASLAŞMAYI BIRAKAMADILAR

Mesut ve Arda, antrenman boyu birlikte hareket ettiler. Ağabey kardeş ilişkisinden çok bu ikili dost olma yolunda.

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