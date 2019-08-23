Üsküdar'da binlerce kişi E-spor festivalinde buluştu

23.08.2019 21:06

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen E-spor festivaline genç yaşlı çok sayıda kişi akın etti. Şemsipaşa Meydanında toplanan genç yaşlı binlerce kişi bilgisayar oyunu oynadı.



Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği E-spor Festivali, Şemsipaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda kurulan oyun alanına akın eden genç yaşlı binlerce Üsküdarlı çeşitli bilgisayar oyunları, VR gözlük ve son teknoloji oyunların tadını çıkardı.



Festival alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bu e-spor festivali Türkiye'de bir ilk. Bir kamu kurumu olarak, Üsküdar Belediyesi olarak düzenliyoruz. Burada milletimizin ortak isteği olan bir konuya çözüm getirmek istiyoruz. Bugün diyoruz ki hepimiz, 'Bu gençlik nereye gidiyor? Gençlerle iletişim kanallarını neden bulamıyoruz?' Halbuki gençlerle iletişim kanallarını bulmak, biz yetişkinlerin diliyle olmaz bu işler ki olmuyor. Görüyoruz da, olmadı. Gençlerimizle aynı dili, aynı heyecanı, aynı sevinci ya da aynı üzüntüyü yaşamamız lazım. Bu E-spor konusunda da dünyada özellikle 2000'li yılların başından itibaren dijital teknolojide donanım ve yazılımda inanılmaz bir devrim ortaya çıktı. Spor da bu devrimde kendine yer buluyor. Artık bilgisayarlar futbol topu gibi dünyada milletler arasında, gençler arasında bir iletişim kanalı olmaya başladı. Ama biz yetişkinler bunun hala farkına varamadık. Bu çocuklar bunu evlerinde, salonlarda oynuyorlar zaten. Festivallerle hem ebeveynlerin çocuklarının bu hayatını görmeleri ve tanımaları, hatta uzmanlarına göre anneler babalar çocuklarıyla eğer oyun oynarlar, birtakım aktiviteler, sportif faaliyetlerde bulunurlarsa bu iletişim kanallarını daha sağlıklı başarabileceklerini söylüyorlar. Biz de aynı kanaatteyiz, gençlerimizle buluşmak ve tanışmak. Hani, 'Gençlerimiz nereye gidiyor?' Gençlerin bir yere gittiği yok. Acaba biz neredeyiz? Gençlerin gittiği bu yerin biz neresinde kaldık? Onlarla aynı dili yakaladık mı? Bunu iyi düşünmemiz lazım. Bu festivalin aslında amacı budur. Rüzgara karşı mücadele etmeye gerek yok. Başaramıyoruz zaten. Rüzgarı arkamıza almamız lazım. Gençlerimizi, çocuklarımızı arkamıza alıp onlarla aynı dili konuşup, onlarla aynı dünyayı yaşamamız lazım. Bunu söylerken de, altını çizerek söylüyorum, gençlerin kişiliği, karakteri, kimliği, ahlakı, yetişme tarzı elbette önemli. Ama bakın çağımızın getirdiği imkanlar var. Teknoloji almış başını gitmiş, biz hala bizim yetiştiğimiz dönemdeki o hayatın gerçeklerini bugünkü çocuklarımız yaşasın istiyoruz. Mümkün değil ki, öyle bir hayat yok artık. Öyle bir dünya da yok. Çocuklarımızın bu dilini yakalama adına bu festival önemli" diye konuştu.



"Üsküdar'a E-spor merkezi ve E-spor takımı geliyor"



Üsküdar Belediyesi olarak bu festivalle Türkiye'de bir ilke imza attıklarının altını çizen Başkan Hilmi Türkmen, "Şu anda Türkiye'de bir kamu kurumu olarak ilk defa E-spor festivali yapıyoruz. İnşallah bu dalga dalga büyür. Zaten bu bir yarışma, bir festival. Centilmenlik, takım ruhu, düşünme, strateji geliştirme, bunun içinde hepsi var. Festival deyince hep bir oyun, eğlence, öyle değil bu iş. Bu çocuklar burada kendilerine bir ufuk açacak çalışmalara, oyunlara, gelişmelere, düşüncelere, stratejiye adım atıyorlar. Biz kocaman, uçsuz bucaksız bir endüstriden bahsediyoruz. Bu endüstriyi biz yok sayamayız. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın E-spor takımları var. Biz de Üskdüar'da, Üsküdar E-spor Takımı kuralım. İnşallah bu dönemde Üsküdar E-spor Merkezi kuracağız. Gençlerimiz, çocuklarımız burada hem arkadaşlarıyla, hem de aileleriyle aralarındaki iletişim kanallarında olan sıkıntıyı çözmüş olacağız. Amacımız budur. Görüyorsunuz çocuklar çok memnun, bizler de memnunuz. Bu bir ilk, belki eksikleri olabilir ama inşallah bundan sonra Üsküdar E-spor Merkezi'yle, Üsküdar E-spor Takımı'yla biz de iddialıyız bu sahada. Başarılar diliyoruz" dedi.



Daha sonra meydandaki oyun alanını gezen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan ile karşılıklı olarak Street Fighter oynadı. Başkan Hilmi Türkmen, oyunun Türkiye'de en çok sevilen karakterlerinden biri olan Ryu'yu seçerken, Adem Kaan Pehlivan, Türkmen'e karşı Mr. Bison karakterini seçti. İki başkanın keyifli mücadelesi hem gülüşmelere neden oldu, hem de büyük merak uyandırdı.



E-spor dünyasının fenomenlerinden Duygu Köseoğlu ise takipçileriyle karşılıklı oyun oynadığı sırada İHA'ya konuştu. Köseoğlu, "İlk defa böyle bir şey düzenleniyor ve ben çok mutluyum. Çünkü ülkemizde böyle şeylerin gelişmesini görmek beni çok mutlu ediyor. İlk defa 2012'de böyle bir League of Legends turnuvası olmuştu. Sonrasında ilk defa böyle bir şey yapılıyor ve ilk defa da bir belediye başkanı buna önayak oldu. Sağ olsun Hilmi Bey de. Hem böyle takipçilerimizle buluşuyoruz, hem de aslında biz çok büyük bir kitleyiz. Ama daha insanlar bunun yeni yeni farkına vardı. Biz çok büyük, aktif ve dinamik bir kitleyiz ve aslında çok masum olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlarımız var, arkadaşlığımız var, birbirimizle oyun oynamayı seviyoruz. Dışarıda da buluşuyoruz. Sanıldığı gibi asosyal değiliz aslında. O yüzden ben böyle bir etkinlikte hem olduğum için, hem de arkadaşlarla şu an maç yaptığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA