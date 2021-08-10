Uşakspor'dan kanada takviye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, gurbetçi sağ kanat Enes Tubluk ile anlaştı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, gurbetçi sağ kanat Enes Tubluk ile anlaştı. Geçen sezon Almanya 3'üncü Lig temsilcisi Viktoria Köln'de forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Eintracht Braunschweig, Karlsruher SC ve Hoffenheim altyapısında forma giyen Enes'in bonservisinin elinde olduğu bildirildi. Gurbetçi oyuncu geçen sezon 6 karşılaşmada görev aldı.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı