Uşakspor'da ortasahaya iki takviye
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Uşakspor'da ortasahaya iki takviye

Uşakspor'da ortasahaya iki takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu Menemenspor'da tamamlayan Berkay Samancı ve Akhisarspor'da tamamlayan Onurcan Güler ile ikişer yıllık anlaşarak orta sahaya takviye yaptı.

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu Menemenspor'da tamamlayan Berkay Samancı ve Akhisarspor'da tamamlayan Onurcan Güler ile ikişer yıllık anlaşarak orta sahaya takviye yaptı.

Gelecek sezonda iddialı bir takım olmak isteyen Uşakspor'da kadroya takviye çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına devam eden Uşakspor, en son Menemenspor'da tamamlayan 32 yaşındaki Berkay Samancı ve Akhisarspor'da tamamlayan 26 yaşındaki Onurcan Güler ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı. Uşakspor, Berkay Samancı transferini resmi sosyal medya hesabından yaptığı, " Hoş Geldin Berkay Samancı Geçtiğimiz sezonu Menemen Spor'da tamamlayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Samancı ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" paylaşımla duyurdu.

Uşakspor, Onurcan Güler transferini ise, "Hoş Geldin Onurcan Güler! Geçtiğimiz sezonu Akhisarspor'da tamamlayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Onurcan Güler ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" paylaşımıyla açıkladı. - UŞAK

Uşakspor'da ortasahaya iki takviye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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