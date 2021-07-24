Uşakspor'da forvete takviye
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Uşakspor'da forvete takviye

Uşakspor'da forvete takviye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren 29 yaşındaki deneyimli forvet Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Uşakspor, geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren 29 yaşındaki deneyimli forvet Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına hız veren Uşakspor, bir takviye de hücum hattına yaptı. Uşakspor, geçen sezonu Giresunspor'da tamamlayan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşma sağladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yapılan paylaşımda "Hoş Geldin Yasin Ozan! Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'e yükselen Giresunspor'da tamamlayan 29 yaşındaki Forvet oyuncusu Yasin Ozan ile 2 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere" ifadelerini kullandı. Yasin Ozan, geçen sezon Giresunspor formasıyla 2'si ilk 11 olmak üzere 12 maçta görev alırken gol katkısında bulunamadı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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