: Üretimi durduran Temsa'dan bir kötü haber daha! 23 Aralık'ta üretim başlamayacak

21.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:34

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, geçtiğimiz günlerde 23 Aralık Pazartesi'ye kadar üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'de yer alan habere göre, Temsa kaynaklarından yapılan açıklamada üretimin Pazartesi başlamayacağı belirtilerek, "Fabrikada hacizlerden dolayı üretim yapılamıyor" ifadeleri kullanıldı.

70'E YAKIN ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510.000 metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren Temsa, yılda 10.000'in üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

Temsa, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.

İSVİÇRELİLERE SATILMIŞTI

Sabancı Holding otobüs üreticisi Temsa Ulaşım Araçları'ndaki sahip olduğu hissenin tamamını 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners'a satmıştı.

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