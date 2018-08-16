Üreticileri Ziyaret Eden İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı;

Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı Şevket Avcı ve Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Dursun Karaderili ile birlikte Sungurlu ilçesinde bir dizi incelemede bulundu.

İlçenin en uzak köyleri olan Çayan, Asayiş ve Kalender Köylerinde üreticilerle bir araya gelen Orhan sarı, Üreticilerle değerlendirme yaparak üretimleri, yaşamları ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Özellikle tarım ve hayvancılık konularında yaşanan sıkıntıların dile getirildiği sohbetlerde Dünyada ve Türkiye'de geleneksel tarım tekniklerinin rafa kalktığını, tüm dünya tarafından kabul edilen modern tarım tekniklerini uygulamaya geçmemiz gerektiğini belirten Sarı; İnsan işgücü ile yapılan birçok işin artık makineler ile daha az maliyetle yapılabildiğini, minimum maliyet ve maksimum verim için modern teknikleri uygulamanın önemli olduğunu söyledi.

Sungurlu' da kavun üretiminin yoğun olduğunu ve yöreye özgü çeşitlerin yaygınlaştırılarak tanıtımının yapılması gerektiğini hatırlatan İl müdürü Sarı, Asayiş Köyünde küçükbaş hayvancılık işletmesinde de incelemelerde bulunarak işletme sahibi Cafer Harputlu'dan işletme hakkında bilgi aldı. İşletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması amacıyla ıslah programı kapsamında oluşturulan akkaraman ırkı elit sürü olduğunu söyleyen Harputlu, işletmede 800 Küçükbaş hayvan olduğunu, Türkiye' de işletme ve sürü büyüklüğü olarak örnek işletmelerden olduğunu dile getirdi.

Ülkemizin et ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanabilmesi için böyle örnek işletmelerin arttırılması gerektiğini söyleyen Orhan Sarı; "Hızlı bir şekilde verimli ırklarla oluşturulmuş sürülerin artması gerekiyor. Bakanlık olarak buna yönelik önlemler alınıyor, bizlerde yapılması gereken çalışmaları ilimizde uygulamaya gayret gösteriyoruz. Yem girdilerinin azalması, meraların ıslahı ve meralarımızın etkin kullanımı konularındaki çalışmalara öncelik vermiş bulunmaktayız" dedi.

Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve ağaçlandırma alanı olarak belirlenen hazine arazilerinin ağaçlandırması konusunda örnek çalışmalar yürüten Karaoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Karaoğlu ile de görüşen Sarı, çalışmalarının ülke için önemli olduğunu söyleyerek çalışmalarında başarılar diledi. - ÇORUM