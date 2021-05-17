Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi! Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Ünlü futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu dün canlı yayında Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ı eleştirdikten sonra program çıkışı saldırı girişimine maruz kalmıştı. Karakullukçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay sonrası şikayetçi olduklarını belirtti. Yaşanan saldırı girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Global'de yayınlanan Kontra programında Uğur Karakullukçu, Galatasaray taraftar gurubu ultrAslan'ı eleştirmişti. Ünlü yorumcu programın çıkışında üç kişinin saldırısına uğradı. Karakullukçu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kontra çıkışı ultrAslan grubundan olduğunu söyleyen üç kişinin saldırı girişimine uğradık. Polis çağrıldı, şikâyetçi olacağız" dedi.

POLİS EŞLİĞİNDE EVİNE GİTTİ

Bir diğer paylaşımında "Ekip olarak ifademizi verip şikâyetçi olduk, polis eşliğinde de evime ulaştım" bilgisini veren Karakulluçu, "Başta yardımcı olan polis ve kurumun güvenlik görevlileri olmak üzere şahıslardan şikayetçi olan kurumum Haber Global'e, ekip arkadaşlarıma ve desteğini hissettiren hepinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"HEDEF GÖSTERİLİYORDUK"

Programdaki bir diğer yorumcu olan gazeteci Candaş Tolga Işık da olay ile ilgili sosyal medya hesabından, "2 haftadır sosyal medya üzerinden hedef gösteriliyorduk. Ve bugün program biteli 2 saat olduktan sonra -polis eşliğinde- evlerimize gidiyoruz... Yıl 2021, buyrun size Türkiye'deki futbol iklimi! Bu arada İstanbul Polisi'ne çok teşekkür ederiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.