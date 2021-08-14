Ünlü yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi
Duayen yorumcu Altan Tanrıkulu, Fenerbahçe'nin santrfor transferini bitirdiğini ifade etti. Tanrıkulu, "Santrfor transferinin bittiğini söylüyorum. Ya Sörloth ya da Muriqi'den biri Fenerbahçe'ye gelecek. İkisi de yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim" dedi.
Sarı-Lacivertliler'in forvet transferi konusunda meraklı bekleyiş sürüyor. Camiaya yakın isimlerden ünlü yorumcu Altan Tanrıkulu, forvet transferinin bittiğini belirtti.
"YA SÖRLOTH YA MURIQI"
Tanrıkulu Tivibu Spor ekranlarında, "Santrfor transferinin bittiğini söylüyorum. Ya Alexander Sörloth ya da Vedat Muriqi'den biri Fenerbahçe'ye gelecek. İkisi de yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim" dedi.