Ünlü yorumcu Altan Tanrıkulu bombayı patlattı: Fenerbahçe, forvet transferini bitirdi

Duayen yorumcu Altan Tanrıkulu, Fenerbahçe'nin santrfor transferini bitirdiğini ifade etti. Tanrıkulu, "Santrfor transferinin bittiğini söylüyorum. Ya Sörloth ya da Muriqi'den biri Fenerbahçe'ye gelecek. İkisi de yüzde 50 yüzde 50 diyebilirim" dedi.