Ünlü Voleybolcu Jaqueline Carvalho, Yürekleri Ağızlara Getirdi!

2008 Pekin ve 2012 Londra'da altın madalya kazanan Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 35 yaşındaki voleybolcu Jaqueline Carvalho, canlı yayın sırasında bayıldı. Brezilya Erkekler Voleybol Ligi Superliga'da SESI Sao Paulo ile EMS Taubate FUNVIC takımları arasında oynanan final serisinin ilk maçını izleyen isimler arasında yer alan voleybolcu Jaqueline Carvalho, mola sırasında bir muhabirle röportaj yaparken bir anda kendisini yere bıraktı.

SICAKTAN TANSİYONUNUN DÜŞMÜŞ

SESI Sao Paulo'nun takım doktoru tarafından olay yerinde tedavisi gerçekleştirilen Carvalho'nun salonun sıcaklığından ötürü tansiyonunun düştüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Fanatik)