Ünlü Şarkıcı Alişan, Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Hakemi Alper Ulusoy'a Ateş Püskürdü

Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Roberto Soldado, Kayserisporlu Kucher'e sert bir faul yaptı. Hakem Alper Ulusoy, İspanyol oyuncuya sarı kart gösterdi. Ardından Soldado'nun küfür ettiğini belirten Ulusoy, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

ALİŞAN'DAN HAKEME TEPKİ

Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Alişan hakeme sosyal medyadan tepki gösterdi.

İşte Alişan'ın o yorumu: