Ünlü Şarkıcı Alişan, Kayserispor-Fenerbahçe Maçının Hakemi Alper Ulusoy'a Ateş Püskürdü
Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Alişan, Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy'a sosyal medyadan tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadında oynanan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetti.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Roberto Soldado, Kayserisporlu Kucher'e sert bir faul yaptı. Hakem Alper Ulusoy, İspanyol oyuncuya sarı kart gösterdi. Ardından Soldado'nun küfür ettiğini belirten Ulusoy, tecrübeli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
ALİŞAN'DAN HAKEME TEPKİ
Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Alişan hakeme sosyal medyadan tepki gösterdi.
İşte Alişan'ın o yorumu:
YORUMLAR (36)
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reise sikayet et yalakaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ali Koç başkan Fenerbahçe kümeyeCevap Yaz Yayından Kaldır
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kirolugunu nasil belli etdin sike yapmadiginiz zaman bossunuz bosCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bal gibi golü iptal etti işte Alican, neden hakeme kızıyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Vahşiler geçidi rumuzlu kro gel bizim memlekete sana ot yoldurayım..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır