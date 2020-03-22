Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ve eşi koronavirüse yakalandı Posta yazarı ve eski Beşiktaş yöneticisi Candaş Tolga Işık, ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu. Ceyhan'ın yurt dışı temaslı biri aracılığıyla virüse yakalandığını ve eşinin de testinin pozitif çıktığını belirtti. Işık, ayrıca Ceyhan'ın 15 gün içinde kendisiyle temasta bulunanlara 'test yaptırın' çağrısında bulunduğunu açıkladı. "TEMAS ETTİĞİMİZ HERKES TEST YAPTIRSIN" İşte Işık'ın o paylaşımı: "Az önce iş adamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, 'Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar' dedi."