Ünlü Futbolcu Sala'nın Kaybolduğu Uçağın Parçaları Bulundu
Fransız basını, Emiliano Sala'nın kaybolduğu uçağın enkazından birkaç parçanın bulunduğunu duyurdu.
İngiltere'ye giderken içinde bulunduğu uçak kaybolan ünlü futbolcu Emiliano Sala'dan kötü haber geldi. Fransız Haber Ajansı'nın haberine göre; Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bir Fransız plajında bulundu.
Söz konusu uçakla ilgili Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nden yapılan açıklamada bazı parçaların bulunduğu doğrulandı.
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