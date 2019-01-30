Ünlü Futbolcu Sala'nın Kaybolduğu Uçağın Parçaları Bulundu

İngiltere'ye giderken içinde bulunduğu uçak kaybolan ünlü futbolcu Emiliano Sala'dan kötü haber geldi. Fransız Haber Ajansı'nın haberine göre; Sala'nın yer aldığı uçağa ait olduğu düşünülen bazı enkaz parçaları bir Fransız plajında bulundu.

Söz konusu uçakla ilgili Hava Kazaları Soruşturma Şubesi'nden yapılan açıklamada bazı parçaların bulunduğu doğrulandı.