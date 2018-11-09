Ünlü Futbolcu Cristiano Ronaldo, Evine Sfenks Kedisi Aldı

Juventus'ta forma giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sphynx (Sfenks) cinsi bir kedi aldı. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, tüysüz bir cins olan sphynx kedisinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, bir de hoş geldin mesajı ekledi. Cristiano Ronaldo'nun, Alegria ismini koydukları Sphynx cinsi kediye tam 2 bin 600 pound (18 bin 540 TL) ödedi.

Dört çocuğu olan Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftinin ailesine yeni bir üye daha eklenmiş oldu.

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kedileri ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı: