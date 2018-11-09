Ünlü Futbolcu Cristiano Ronaldo, Evine Sfenks Kedisi Aldı
Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, evine aldığı tüysüz kedi cinsi "sfenks" ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Juventus'ta forma giyen Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, sphynx (Sfenks) cinsi bir kedi aldı. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, tüysüz bir cins olan sphynx kedisinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak, bir de hoş geldin mesajı ekledi. Cristiano Ronaldo'nun, Alegria ismini koydukları Sphynx cinsi kediye tam 2 bin 600 pound (18 bin 540 TL) ödedi.
Dört çocuğu olan Cristiano Ronaldo-Georgina Rodriguez çiftinin ailesine yeni bir üye daha eklenmiş oldu.
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kedileri ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı:
YORUMLAR (10)
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hayvanların satılması yasaklanmalı ne kadar canice mal değil onlar, can ne demek satmak yaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YOLDA GÖRSEM YARATIK DİYE POLİSİ ARARIMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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reynmen aldı haber yapmadınız neden?Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Fiyati 500 dolar fiyati sisirmeyin,Cevap Yaz 2 Yayından KaldırNE O YALANMI SÖYLİYİM: ÖTV VARYayından Kaldır