Üniversite sektör iş birliği eğitimleri başladı

Asil Otomotiv ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Asil Otomotiv hizmet içi eğitimlerinin ilk dersi 17 Haziran Perşembe günü gerçekleştirildi.

Üniversite sektör iş birliği eğitimleri başladıİlk ders, ANADOLUSEM Müdürü Prof. Dr. Verda Özgüler'in açılış konuşmasıyla başladı. Asil Otomotiv çalışanlarının mesleki gelişim ihtiyaçlarına yönelik talep edilen hizmet içi eğitimlerden "Temel Düzey Finans" eğitiminin ilk dersi, Prof. Dr. Murat Ertuğrul tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde verildi. Eğitime; Asil Otomotiv Servis Müdürü Meriç Kurtulmuş, Asil Otomotiv yöneticileri, finans, muhasebe, satış, servis departmanı çalışanlarının yanı sıra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Uçkan Dağdemir, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zekeriya Yıldırım ile ANADOLUSEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Buket Kip Kayabaş katıldı.

ANADOLUSEM koordinatörlüğünde Asil Otomotiv personelinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması amacıyla Anadolu Üniversitesi ile Asil Otomotiv arasında imzalanan eğitim iş birliği protokolü kapsamında üç aylık bir dönemde Stres Yönetimi, Stratejik Yönetim, Bireysel Yatırım Eğitimi, Şikâyet Süreci Yönetimi, Karar Verme Teknikleri, Veri Yönetimi, İnovasyon, Temel İletişim, Temel Düzey Excel Eğitimi, Temel Ekonomik Göstergeler, Sosyal Medya Yönetimi konularında eğitimler verilecek.

Kaynak: Bültenler