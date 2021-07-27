Univera 5'inci kez POI raporunda yer aldı

Univera'nın Panorama platformu, 5. kez POI raporunda yer aldı.

Univera'nın Panorama platformu, 5. kez POI raporunda yer aldı. Univera Yazılım Müdürü Emre Çelik, "Panorama 1992'den beri sahada çalışan projelerimizin deneyimi ile güçlenen köklü bir platform. Platformumuzun alanında en iyi çözüm sağlayıcıları arasında yer alması gurur verici" dedi.

Kurumsal teknoloji çözümleri geliştiren Univera, bağımsız araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan POI (Promotion Optimization Institute) tarafından hazırlanan 2021 Retail Sales Execution raporunda 5.kez yer aldığını duyurdu. Uluslararası ölçekte perakende sektörü oyuncuları için en önemli referanslardan biri olan enstitü, bu yıl dünyanın önde gelen 17 teknoloji şirketinin perakende satış alanındaki çözümlerini 18 farklı kategoride değerlendirdi. Rapora göre, Univera'nın satış, servis ve lojistik konularında dijital dönüşüm çözümleri sunan Panorama platformu, telesatış ve merkez ofis kullanıcı deneyimi başlıklarında uluslararası arenada bu yıl da en iyiler arasında yer aldığını duyurdu.

"FAALİYET ALANIMIZDAKİ KATEGORİLERDE EN İYİLER ARASINDA OLMAK GURUR VERİCİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Univera Yazılım Müdürü Emre Çelik, "Panorama 1992'den beri sahada çalışan projelerimizin deneyimi ile güçlenen köklü bir platform. Platformumuzun alanında en iyi çözüm sağlayıcıları arasında yer alması için sürekli geliştirme yapıyoruz. POI araştırmasında çalışmalarımızın uzman ekip tarafından değerlendirilmesi ve müşterilerimize sunduğumuz çözümlerin global anlamda başarılı ve söz sahibi olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Her ilgili konu başlıklarında alanımızın en iyileri arasında yer almak ise bizim için gurur verici" diye konuştu.

PANDEMİDE SANAL SATIŞ KANALLARI DAHA DA ÖNEM KAZANDI

POI küresel olarak, perakende satış alanındaki çözümleri geniş ölçekli bir kapsamda değerlendiriyor. Araştırma her yıl değişen koşul ve öncelikler üzerinden çözüm yeterliliklerini birçok perspektif altında inceliyor. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Bu yıl, Kovid-19 ile sanal satış kanallarının daha da önem kazandığı dönemde, Panorama'nın telesatış fonksiyonları ve saha süreçlerinin merkez ofis tarafından takibi öne çıkan güçlü yanları oldu. Saha verilerinin anlık olarak görüntülenmesi ve analiz edilmesi Panorama merkez ofis kullanıcıları için güçlü bir deneyim sunarak saha süreçlerine dair hızlı ve doğru stratejik karar alımını destekliyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı