UNICEF'ten Suriye için paylaşım! İspanyol sporcular kampanyaya büyük destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UNICEF'ten Suriye için paylaşım! İspanyol sporcular kampanyaya büyük destek verdi

16.03.2021 20:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:30

UNICEF'in, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı dolayısıyla Suriyeli çocuklara yardım için başlattığı kampanyaya İspanyol sporcular destek verdi. Kampanyaya, Sergio Ramos, Pau Gasol, Fernando Alonso gibi ünlü İspanyol sporcular destek verdi. 2 dünya şampiyonluğu bulunan Formula 1 pilotu Fernando Alonso, eski İspanyol basketbolculardan Jose Calderon ve Juanma Lopez Iturriaga, Suriyeli çocuklar için 10 numaralı formayı giydi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), Suriye'deki iç savaşın 10. yılı dolayısıyla Suriyeli çocuklara yardım için başlattığı kampanyaya Sergio Ramos, Pau Gasol, Fernando Alonso gibi ünlü İspanyol sporcular da destek verdi.

10 NUMARALI FORMAYI GİYDİLER

UNICEF'in sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Real Madrid Futbol Takımı'nın kaptanı Sergio Ramos, Barcelona'ya transfer olan basketbolcu Pau Gasol, 2 dünya şampiyonluğu bulunan Formula 1 pilotu Fernando Alonso, eski İspanyol basketbolculardan Jose Calderon ve Juanma Lopez Iturriaga, Suriyeli çocuklar için 10 numaralı formayı giydi.

UNICEF'ten Suriye için paylaşım! İspanyol sporcular kampanyaya büyük destek verdi

"BENİM 10 NUMARAM SURİYE İÇİN"

Videoda, "Milyonlarca Suriyeli çocuk, 10. yılını dolduran bir savaşın acısını çekiyor. Bu maçı kazanmak için takım halinde oynamamız gerekiyor" yazısının ardından konuşan Sergio Ramos, Pau Gasol, Lopez Iturriaga ve Jose Calderon, "İnsani yardım ihtiyacı duyan 8,5 milyon çocuğu geride bırakan bir savaşın son yıl dönümü olması dileğiyle benim 10 numaram Suriye için. 10 yıldır direniş gösteriyorlar ama sizlerin yardımlarına halen ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

"UNICEF TAKIMIMIZA KATIL"

Formula 1 pilotu Fernando Alonso da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1300 okulun, sağlık merkezlerinin saldırı altında olduğu ya da yok edildiği bir ülke düşün. Böyle bir ülke var: Suriye ve 10 yıldır savaşta. Suriyeli çocuklara insani yardım ulaştırmak için UNICEF takımımıza katıl. #Mi10xSiria" diye yazdı.

UNICEF'ten Suriye için paylaşım! İspanyol sporcular kampanyaya büyük destek verdi
UNICEF'ten Suriye için paylaşım! İspanyol sporcular kampanyaya büyük destek verdi
Haber Yorumları (1)
SÜPER: HADİ TÜRKİYE''DEKİ SURİYELİLER ÜLKENİZE DÖNÜN ARTIK!
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Sibel Can Müge Anlı Hülya Avşar Birol Güven
Spor Ali Koç Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UNICEF'ten Suriye için paylaşım! İspanyol sporcular kampanyaya büyük destek verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:31:24. #1.16#
title