Haberler » Spor » Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman'la görüşmelere başladı - Spor

Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman'la görüşmelere başladı

Trabzonspor'la yollarını ayıran Ünal Karaman'ın yeni adresi, yine Süper Lig olacak. Sergen Yalçın'ın görevine son veren Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için temaslara başladı.

21.01.2020 07:31 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:15
Yeni Malatyaspor, Ünal Karaman'la görüşmelere başladı

'la yolları ayrılan 'ın yeni adresi belli oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran 'da hoca arayışı devam ediyor. Başkan Adil Gevrek ve ekibi, takımı tecrübeli bir isme emanet etmek istiyor. Bu doğrultuda Sarı- Kırmızılılar'ın hedefindeki ilk isim: Ünal Karaman.

TEMASA GEÇİLDİ

Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor'da iyi bir ivme yakalayan ancak sürpriz bir şekilde ligin ilk devresinin sonunda Fırtına'dan ayrılan başarılı hoca ile temasa geçildi.

Gevrek ve kurmaylarının, Karaman'ı ikna etmek için tüm şartları zorladığı öğrenildi. Ancak Malatya'nın, tecrübeli çalıştırıcıdan gelecek olumsuz cevaba karşı alternatif isimleri de hazırladığı kaydedildi. Karaman'ın, Doğu ekibine vereceği yanıt merak konusu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Ünal Karaman'la görüşmelere başlandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler