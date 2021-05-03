Ünal Karaman: "Güçlü bir teknik adama ve oyunculara karşı dış sahada kazanmak önemli"
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Ünal Karaman: "Güçlü bir teknik adama ve oyunculara karşı dış sahada kazanmak önemli"

Ünal Karaman: 'Güçlü bir teknik adama ve oyunculara karşı dış sahada kazanmak önemli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız için önemli. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda aldıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız için önemli. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe, deplasmanda Antalyaspor'u 3-2'lik skorla geçti. Maçın ardından basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Güçlü bir camiaya, güçlü bir teknik adama ve oyunculara sahip Antalyaspor'a karşı dış sahada alınan galibiyet camiamız açısından önemli. Ligin sonlarına gelindiği anlarda, özellikle kısa vadede kendi hedeflerini yakalamış takımların saha içi duruşları oldukça önem arz eder. Her şeye rağmen mücadele veren, oyun disiplininden kopmayan ve futbolun güzelliğini oyun iştahıyla beraber yapan oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaman, Antalyaspor'a kupa finali ve kalan maçlarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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