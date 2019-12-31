Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda
Trabzonspor'daki teknik direktörlük görevi sona eren Ünal Karaman şehirden ayrılmadan önce taraftarların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Ünal Karaman, havalimanında taraftarlarla duygusal bir konuşma yaparken, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılaştı.
Trabzonspor'la dün yollarını ayıran Ünal Karaman, ayrılık sonrası şehirden ayrılırken taraftarlar havalimanından tecrübeli teknik adamı uğurladı.
Büyük sevgi gösterileriyle karşılaşan Ünal Karaman, uçağa binmeden önce kısa bir açıklama yaptı.
"TAKIMINIZA VE HİZMET EDENLERE SAHİP ÇIKIN"
Taraftarlardan yönetime ve takıma destek olmalarını isteyen Karaman, "Bizim kalbimiz burasıyla atıyor. Sizleri seviyoruz. Sizden bir istirhamım olsun. Ortada zaman zaman yanlış anlaşılmalar olabilir. Başkan da, yönetim kurulu da iyi şeyler yapmaya çalışıyor ama bazen oluyor, insanların üzülüp bozulduğu şeyler. Lütfen takımınıza ve takımınıza hizmet eden insanlara sahip çıkın. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.
Taraftarlar da Ünal Karaman'ı uğurlarken, "Hakkını helal et hocam", "Burada bitmedi hocam, bitmeyecek", "Çok seviyoruz seni hocam", "Trabzon'un çocuğu Ünal Karaman" sözleriyle başarılı teknik adama desteklerini gösterdi.
Haber Videosu: Ünal Karaman'dan havalimanında taraftarlara duygusal veda
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bu adam niye ayrıldikiCevap Yaz Yayından Kaldır
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başkan istifaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Haciosmanoglu bak bak sen nasil gittin bu takimdan unal nasil gidiyor sen git ihale kotar komisyoncu zurnaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır