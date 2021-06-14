Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti
Beşiktaş'ta Umut Nayir takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sezonu Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcuya Sivasspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Karagümrük'ün yanı sıra yurt dışından da teklifler olduğu öğrenildi.
Bonservisi Beşiktaş'ta bulunan Umut Nayir, geçen sezonu Hajduk Split'te tamamlamıştı. Tecrübeli futbolcu yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmak istemediğini yönetime bildirdi.
KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE VERECEK
TRT Spor'un haberine göre, Umut Nayir'a Türkiye'den başta Sivasspor , Göztepe , Adana Demirspor, Karagümrük ile yurt dışından da birçok teklif olduğu öğrenildi. Umut kararını önümüzdeki günlerde verecek.