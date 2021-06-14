Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti

Beşiktaş'ta Umut Nayir takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Sezonu Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki futbolcuya Sivasspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Karagümrük'ün yanı sıra yurt dışından da teklifler olduğu öğrenildi.