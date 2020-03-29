SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı - Spor
Galatasaray, Beşiktaş, Türkiye, Fransa, Spor

Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı

Fransa'nın Le Havre kulübünde oynayan Milli futbolcu Umut Meraş, koronavirüs hakkında itiraflarda bulundu. Umut, Fransa'nın Türkiye kadar önlem almadığını ve Fransa'nın İtalya yolundan gittiğini belirtti. Le Havre'nin başarısı için ter döken defans oyuncusu, geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü söyledi.

29.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:02
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı

Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş corona virüs sürecindeki gözlemlerini anlattı. Hürriyet gazetesine röportaj veren Umut Meraş, "Ben Türkiye'ye dönmeden önce Fransa'da insanlar hâlâ normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler ve sokaklar kalabalıktı, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye'deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda İtalya gibi kötü bir tablo var orada. Üstelik durumun daha kötüye gittiğini söylüyorlar" dedi.

Genç yaşta A Milli Takım formasını sırtına geçirdi ve Şenol Güneş'in vazgeçmediği isimlerden biri oldu Umut Meraş. Fransa'nın Le Havre Kulübü'nde oynayan 24 yaşındaki futbolcu, liglere verilen koronavirüs tatili nedeniyle Türkiye'ye döndü.

Umut, Fransa'da yaşadıklarını, koronavirüs sürecindeki gözlemlerini, bugüne dek bilinmeyen Galatasaray altyapısı hikayesini, son anda iptal edilen Beşiktaş transferini ve hedeflerini anlattı.

İşte Umut Meraş'ın yanıtları:

Koronavirüsün Fransa'da etkileri nasıl oldu, orada neler yaşadın?

Ben Türkiye'ye dönmeden önce Fransa'da hâlâ insanlar normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler, sokaklar kalabalık, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye'deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda da bence İtalya gibi kötü bir tablo var Fransa'da. Arkadaşlarımla konuştuğumda durumun gittikçe kötü bir hal aldığını anlatıyorlar. Bizim insanlarımız koronavirüs konusunda daha bilinçli

Peki sen, kişisel olarak nasıl tedbirler aldın?

Türkiye'ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldım. Geldiğimden beri markete bile gitmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz.

"FRANSA, TÜRKİYE GİBİ ÖNLEM ALMADI"

Fransa'da sen gelmeden önce maçlar ertelenmişti. Oradaki önlemler ile burayı kıyaslayabilir misin?

Türkiye'deki önlemler bence Fransa'ya göre kat kat daha iyi. Fransa'da hiçbir yer dezenfekte edilmiyordu. Bizim ülkemizin bu konuda daha bilinçli olduğunu düşünüyorum. İnsanlar sosyal mesafeyi korumaya çalışıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sürekli bilgilendirme yapıp uyarılarda bulunuyor. Bu uyarıların tamamını ülke olarak dikkate almalıyız.

Sence bu durum futbolu nasıl etkiler?

Avrupa liglerinde bu sezon yeniden başlayabilir mi? Ben futboldan uzun bir süre ayrı kalacağımızı, düşünüyorum. Futbolu, futbolcuları çok etkileyecek bu olay. 2-3 ay daha sürecek gibi duruyor. Tabii biz futbolcular sürekli antrenman yapan insanlarız, şu anda yüksek tempoda idman yapamıyoruz. O yüzden ister istemez bir düşüş oluyor. Ligler başladığında inşallah büyük sakatlıklar olmaz. Çünkü hepimiz risk altına girdik. Bu süreçte kendilerine çok dikkat etmeli futbolcular. Ben özel hocamla birlikte antrenmanlara başladım. 2.5-3 metrelik bir mesafe ile antrenman yapıyoruz. Orada bile dikkat ediyoruz.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ İTİRAFI

Boluspor'da iken G.Saray seninle ilgilenmişti ama transfer olmadı. Ertesi yıl ise Beşiktaş'ın kapısından döndün.

İki sene önce Galatasaray'a transferim maddi konular nedeniyle olmadı. Bir sonraki yıl Beşiktaş'la ben anlaşmıştım. Ama Bursaspor'da o dönemde başkan değişikliği yaşandı. İki ayrı başkan görüşme yaptı. Görevden ayrılan başkanımız Beşiktaş ile anlaşmıştı. Yeni başkan maddi konuda Beşiktaş ile anlaşamadı ve Avrupa kariyerim başladı. Yoksa ben anlaşmıştım Beşiktaş'la.

Bu yılın ara transfer döneminde Galatasaray'ın seni istediği iddiası vardı.

Ocak ayında Galatasaray'dan teklif aldım. Görüştüler ancak Le Havre çok büyük para istedi. Avrupa Şampiyonası'nda değerimin 2-3 katına çıkabileceğini ön gördükleri için Galatasaray'a transferim gerçekleşmedi.

"HEDEFİM PREMIER LİG"

Bundan sonra hedefinde hangi lig var?

Fransa'ya gelmek benim için güzel oldu. Burada iyi bir piyasam oluştu. Hedeflerim arasında İngiltere Premier Ligi'nde futbol oynamak var.

EURO 2020 nin ertelenmesi iyi mi, kötü mü oldu?

Çok iyi oldu. Tabii ki A Milli Takım orası, herkes değerli. Ama eleme maçlarında önemli işlere imza atan Merih, Ozan Kabak ve Cenk ağabey sakatlıkları nedeniyle olmayacaktı. O yüzden takım kimyası bozulabilirdi. İnşallah EURO 2020'de sonuna kadar gideceğiz.

"GALATASARAY ALTYAPINA GİDECEKTİM, VAZGEÇTİLER"

Geçmişte G.Saray altyapısına girmek istemişsin ama olmamış.

Eniştem Volkan Yıldız, beni Galatasaray'a götürmüştü. 3 aylık bir deneme sürecim oldu. Almaya karar verdiler. Hatta A Takımla hazırlık maçına çıktım. G.Saray'da Arda Turan ağabeyle idmana çıkmışlığım da var! Sonra beni almaktan vazgeçtiler.

Fransızca öğrendin mi?

Günlük hayatta işimi görecek kadar Fransızca öğrendim. Yanımda bana çok yardımcı olan Süleyman Kuzuluk var. O, iletişimimi kuracak düzeyde Fransızca öğretti. Fransızlar kendi dillerini Avrupalılar çok fazla konuşmasın diye zorlaştırmışlar. Örneğin çantanın kızı da var, erkeği de.

Bizde yabancılara ev, araba, tercüman vs. tahsis edilir. Fransa'da da böyle mi?

Biz Türkiye'de yabancı oyunculara çok büyük kıymet ve ayrıcalık tanıyoruz. Bana araç tahsis etmediler, kendim buldum. Tercüman ayarlayamadılar ve ben de istemedim. 2 ay orada kendime ev aradım mesela.

Umut, A Milli Takım'ın Fransa maçları sonrası Le Havre'da nasıl karşılandığı sorusu üzerine, "Fransız takım arkadaşlarımın hepsi beni tebrik etti. Bir gerçek var ki, Fransızlar bizim böyle oynayacağımızı beklemiyordu" dedi.

Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı

Haberin Videosu:

Milli futbolcu Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı Spor
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı Spor
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı Spor
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı Spor
İkinci başkan duyurdu! İngiliz devinin 8 yıldızında koronaya rastlandı
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Mariano: Eğer koronavirüs nedeniyle maçlar ertelenmeseydi, sahaya çıkmama kararı almıştık
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
Ronaldo, maaaşından 3.8 milyon euro kesintiye gitti
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Kayserili avukat, Nihat Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Falcao'dan 'Yanımıza dönün' diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Bayern Münih'in Altay Bayındır'a talip olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Seda Akgül Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Hidayet Türkoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Türk Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 13:37:32. #1.14#
title