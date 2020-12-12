Umut Bulut, Süper Lig'de 5 farklı takımla Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı

Süper Lig'in tecrübeli futbolcusu Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Yeni Malatyaspor'un ikinci golünü şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Umut böylece, sarı lacivertli takıma Süper Lig'de 5 farklı takımla gol atmış oldu.

Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de oynadığı 5 takımın formasıyla da Fenerbahçe ağlarını sarstı.

37 yaşındaki golcü, daha önce Trabzonspor'da 4, Kayserispor'da 3, Galatasaray'da ve Ankaragücü'nde 2 gol attığı Fenerbahçe'ye Malatyaspor'da ilk golünü attı.

20 yıllık profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 37. maçına çıkan Umut Bulut, 13. kez ağları sarstı ve en çok gol attığı iki takımdan biri sarı-lacivertli takım oldu. Umut Bulut, 27 kez karşılaştığı Antalyaspor'un ağlarını da 13 kez sarstı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan tecrübeli futbolcu Fenerbahçe maçıyla 489. Süper Lig maçına çıktı ve bu alanda 3. futbolcu oldu. 503 maç ile Oğuz Çetin zirvede bulunurken, 494 karşılaşma ile Rıza Çalımbay ikinci sırada yer alıyor.