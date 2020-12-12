Umut Bulut, Süper Lig'de 5 farklı takımla Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Umut Bulut, Süper Lig'de 5 farklı takımla Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı

12.12.2020 20:04 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:14

Süper Lig'in tecrübeli futbolcusu Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Yeni Malatyaspor'un ikinci golünü şık bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Umut böylece, sarı lacivertli takıma Süper Lig'de 5 farklı takımla gol atmış oldu.

Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de oynadığı 5 takımın formasıyla da Fenerbahçe ağlarını sarstı.

37 yaşındaki golcü, daha önce Trabzonspor'da 4, Kayserispor'da 3, Galatasaray'da ve Ankaragücü'nde 2 gol attığı Fenerbahçe'ye Malatyaspor'da ilk golünü attı.

20 yıllık profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 37. maçına çıkan Umut Bulut, 13. kez ağları sarstı ve en çok gol attığı iki takımdan biri sarı-lacivertli takım oldu. Umut Bulut, 27 kez karşılaştığı Antalyaspor'un ağlarını da 13 kez sarstı.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan tecrübeli futbolcu Fenerbahçe maçıyla 489. Süper Lig maçına çıktı ve bu alanda 3. futbolcu oldu. 503 maç ile Oğuz Çetin zirvede bulunurken, 494 karşılaşma ile Rıza Çalımbay ikinci sırada yer alıyor.

Umut Bulut, Süper Lig'de 5 farklı takımla Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Ali Mahir Başarır
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Defne Samyeli Caner Cindoruk
Spor Samatta Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Tbmm İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Umut Bulut, Süper Lig'de 5 farklı takımla Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 21:13:58. #1.15#
title