Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı
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Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren Umut Bulut, TFF1. Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'la anlaşma sağladı. Kariyerinde önemli başarılar olan 38 yaşındaki golcü, Süper Lig'de 100 gol barajını geçen futbolcular arasında bulunuyor.

Süper Lig'in emektar golcüsü Umut Bulut, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu. Geçen sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren 38 yaşındaki futbolcu 4 gol atma başarısı göstermişti.

SÜPER LİG'DE 100 GOL BARAJINI GEÇTİ

Ajansspor'un haberine göre; Deneyimli golcü Umut Bulut, Eyüpspor'a transfer oldu. Kariyeri önemli başarılarla dolu olan Umut Bulut, Süper Lig'de 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda girdi ve "100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olarak MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un formasını terletti.

Umut Bulut, Eyüpspor'la her konuda anlaşma sağladı
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