Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
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Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi

20.02.2021 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2021 16:32
Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, lig kariyerindeki 504'üncü maçına çıkarak rekor kıran Umut Bulut'a, Kulüp Başkanı Adil Gevrek tarafından plaket verildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da, lig kariyerindeki 504'üncü maçına çıkarak rekor kıran Umut Bulut'a, Kulüp Başkanı Adil Gevrek tarafından plaket verildi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ederken, maç başlamadan önce ev sahibinin 37 yaşındaki forveti Umut Bulut için plaket töreni düzenlendi. Törende, sarı- siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek tarafından Süper Lig kariyerinde 504'üncü maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Umut Bulut'a plaket verildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Konyaspor maçıyla birlikte 504'üncü maçına çıkarak 'Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu' unvanını alacak futbolcumuz Umut Bulut'a karşılaşma öncesi kulübümüz tarafından plaket takdim edildi" denildi.

Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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