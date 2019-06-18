Adı Galatasaray ile anılan Umut Bozok, Lorient'e transfer oldu!
Galatasaray ile adı anılan 22 yaşındaki golcü oyuncu Umut Bozok, Fransa 2. Ligi takımlarından Lorient'e transfer oldu.
Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki santraforun transferi konusunda Fransa Birinci Ligi ekibi Nimes ile anlaşmaya varıldı. Fransa doğumlu Türk oyuncu Umut ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI
Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut'un piyano çaldığı görüntülere yer verildi. Nimes'in Ligue 1'e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2'nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.
Kaynak: AA
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