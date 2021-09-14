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Umman ticaret heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ett

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi
Umman ticaret heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ett

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Umman'dan kente gelen ticaret heyeti ile görüştü.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Umman'dan kente gelen ticaret heyeti ile görüştü.

Hacısalihoğlu, makamında kabul ettiği Ummanlı iş insanları ile karşılıklı işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Körfez ülkelerine Trabzon'u tanıtmak için yıllardır çalışma yürüttüklerini belirten Hacısalihoğlu, "Suudi Arabistan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn'de fuarlara katıldık. Trabzon'a hiç Arap turist gelmezken 500 bin turist sayısına ulaştık. Önümüzdeki dönemde Körfez ülkelerinden daha çok turist ve yatırımcı bekliyoruz." dedi.

Hacısalihoğlu, Arap Yarımadası'ndan direkt uçuşlarla en kolay ulaşılabilecek destinasyonun Trabzon olduğunun altını çizerek, "Direkt uçuşların da artmasını bekliyoruz. Tanıtımlarımız devam edecek. Sizin de gördüğümüz gibi yeme, içme ve konaklama konusunda imkanlarımız geniş." diye konuştu.

Trabzon'un hinterlandının en güvenli yatırım bölgeleri arasında yer aldığını da vurgulayan Hacısalihoğlu, "Turizmin yanında ticaret, eğitim, sağlık şehriyiz. Sanayi konusunda önemli yatırımlar var. Umman'daki ticaret odalarıyla da iş birliği yapıp ticareti geliştirmeyi istiyoruz. Odamızdaki dış ticaret ofisi vasıtasıyla karşılıklı iş birliği konularında temaslarımız sürmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

TTSO Meclis Üyesi Yılmaz Karadeniz ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı ziyarette, karşılıklı yatırım ve ticaret fırsatlarını değerlendirmek istediklerini dile getiren iş insanlarına, Trabzon'daki ticaret ve sanayi kollarına ilişkin video sunumu da yapıldı.

Umman ticaret heyeti Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ett

AA / Tuğba Yardımcı - Ekonomi Haberleri
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